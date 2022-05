Cazzilli siciliani | non sono crocchette ma sono molto più buoni!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 22 maggio 2022) Ifamosissimi in Trinacria! Li trovate in ogni angolo delle città più turistiche, una specialità gastronomica che è stata sdoganata dalla cucina casalinga per entrare a gamba tesa nell’olimpo dello street food. Già perché proprio questa tipologia di consumo rende i prodotti tipici maggiormente fruibili dai turisti che posgustarli pienamente immersi nei capolavori architettonici, storici e naturali della nostra amata isola. Volete stupire amici e parenti con un aperitivo originale? Preparateli con le vostre mani, ma una raccomandazione è d’obbligo: scegliete solo patate farinose per una resa ben compatta. Prima di formarli tutti, inoltre, fate una prova per verificare la loro consistenza: mettete a friggere un po’ d’olio e immergetene uno o due. Verificate ...