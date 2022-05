Bonus 60 euro per studenti e lavoratori: sarà valido per abbonamenti sui mezzi pubblici (Di domenica 22 maggio 2022) Per mitigare l’impatto del caro-energia soprattutto su studenti e lavoratori con un reddito sotto i 35mila euro, viene istituito un fondo da 100 milioni di euro presso il ministero del Lavoro che erogherà un buono fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 22 maggio 2022) Per mitigare l’impatto del caro-energia soprattutto sucon un reddito sotto i 35mila, viene istituito un fondo da 100 milioni dipresso il ministero del Lavoro che erogherà un buono fino a 60per l’acquisto diper il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. L'articolo .

