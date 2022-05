Uno studente di 17 anni è rimasto ustionato durante uno stage

Leggi su agi

(Di sabato 21 maggio 2022) AGI - Unodi 17, ieri, mentre era impegnato in un percorso di alternanza scuola-lavoro in un'officina a Merano, in provincia di Bolzano: lo rende noto l'Unione degli Studenti, UdS. Il ragazzo, spiegano gli studenti era in regime di percorso per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto). "Il ragazzo - scrive in una nota l'Unione degli studenti - era impiegato in una carrozzeria,un percorso di alternanza scuola - lavoro, quando si è verificato un ritorno di fiamma che lo ha colpito. Ora si trova in condizioni molto gravi". Gli studenti annunciano "scioperi e mobilitazioni". Loè ricoverato in gravi condizioni ed è in prognosi riservata al centro specializzato per ustionati di Murnau in Baviera dopo essere ...