Ucraina, colloquio di Zelensky con Draghi (Di sabato 21 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito di aver avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio Mario Draghi "su sua iniziativa"."Si è parlato di cooperazione difensiva,... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 21 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha riferito di aver avuto oggi untelefonico con il presidente del Consiglio Mario"su sua iniziativa"."Si è parlato di cooperazione difensiva,...

Cooperazione difesa, sanzioni, blocco dei porti e Ue i temi discussi
Roma, 21 mag. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito di aver avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio Mario Draghi "su sua iniziativa". "Si è ...