Tacconi migliora | esce dalla terapia intensiva La nota dei medici

(Di sabato 21 maggio 2022) Stefano, ricoverato all'ospedale di Alessandria dallo scorso 23 aprile per una emorragia cerebrale, è stato trasferitoal reparto di Neurochirugia. Lo rende noto Andrea Barbanera, direttore della Neurochirugia del nosocomio. Il paziente, spiega Barbanera in una, "ha acquisito l'autonomia respiratoria e un buon stato di vigilanza. Questo ci permette di essere più ottimisti: sarà necessario gestire alcune problematiche nel reparto di Neurochirurgia, ma possiamo ipotizzare il trasferimento presso una struttura di riabilitazione tra un paio di settimane". (Ansa).