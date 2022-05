Reddito di cittadinanza, l’attacco che non ti aspetti | E’ la fine del sussidio (Di sabato 21 maggio 2022) Il Reddito di cittadinanza ha senza dubbio dato respiro a molte famiglie italiane in condizioni di povertà e con grandi difficoltà nel trovare un lavoro. Tuttavia, fin dal primo momento questa misura di sostegno è stata fortemente criticata da più parti: la maggiore contestazione rivolta al Reddito di cittadinanza riguarda proprio il fatto che funga da disincentivo alla ricerca di un lavoro, quando invece l’obiettivo dovrebbe essere proprio l’opposto. Anche il Fondo Monetario Internazionale, nel suo ultimo rapporto periodico sull’Italia, sembra sposare questa tesi, almeno per quanto riguarda le regioni del Mezzogiorno. Secondo Washington, infatti, il sussidio introdotto dall’allora governo gialloverde, detto anche Conte I (che poteva contare sulla maggioranza Lega-Movimento 5 ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 21 maggio 2022) Ildiha senza dubbio dato respiro a molte famiglie italiane in condizioni di povertà e con grandi difficoltà nel trovare un lavoro. Tuttavia, fin dal primo momento questa misura di sostegno è stata fortemente criticata da più parti: la maggiore contestazione rivolta aldiriguarda proprio il fatto che funga da disincentivo alla ricerca di un lavoro, quando invece l’obiettivo dovrebbe essere proprio l’opposto. Anche il Fondo Monetario Internazionale, nel suo ultimo rapporto periodico sull’Italia, sembra sposare questa tesi, almeno per quanto riguarda le regioni del Mezzogiorno. Secondo Washington, infatti, ilintrodotto dall’allora governo gialloverde, detto anche Conte I (che poteva contare sulla maggioranza Lega-Movimento 5 ...

