Pietà di Michelangelo | a 50 anni dall’assalto riflettiamo sulla vulnerabilità dell’arte

(Di sabato 21 maggio 2022) “E’ la più grande disgrazia contro la civiltà e contro la cultura. Non avrei mai pensato che la follia o la pazzia potessero deturpare, se non distruggere completamente, uno dei più significativi capolavori dell’uomo”. Con queste parole lo scultore Giacomo Manzù commentava a caldo una data destinata a rimanere nella storia: 21 maggio 1972, l’attentato alladiche in quei momenti e giorni concitati si riteneva irrimediabilmente sfregiata. Alle 11:30 di cinquant’fa, un folle cominciò l’opera di distruzione, con una mazzetta, sotto lo sguardo vitreo di centinaia di visitatori presenti all’interno della Basilica di San Pietro. Un folle fino a quel momento anonimo prima di essere bloccato e addirittura salvato dal linciaggio. László Tóth, questo il nome del geologo australiano di origine ungherese, aveva appena ...