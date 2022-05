Mercato Juve | Pogba torna | pronto contratto di 3 anni

Leggi su italiasera

(Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Paulsta perre allantus. Secondo la Gazzetta dello Sport, la prima news delbianconero sta per concretizzarsi. Il 29enne centrocampista francese, che si svincola a parametro zero dal Manchester United, firmerà untriennale con lae guadagnerà circa 10 milioni di euro a stagione.ha già indossato la maglia bianconera dal 2012 al 2016 prima di essere ceduto ai red devils, che aveva già abbandonato per iniziare la prima avventura a Torino. Ora, dopo le ultime deludenti stagioni in Premier League, il francesealla corte di Massimiliano Allegri per un doppio rilancio: il suo e quello della, che ha chiuso l’annata senza titoli. L'articolo proviene da Italia Sera.