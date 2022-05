I più grandi successi di ASAP Rocky | da F**kin’ Problems a DMB

Leggi su optimagazine

(Di sabato 21 maggio 2022) Neidic’è tutta la passione per il rap di un artista che a soli 8 anni ha scoperto la passione per la musica e le barre. Nel suo cuore c’erano i Run DMC, il Wu-Tang Clan e altri nomi eccellenti dell’hip hop internazionale, vera e propria fucina di ispirazione nonché maestri insostituibili. Con 3 album da solista e un mixtape – e 2 dischi col collettivoMob –ha collaborato con tanti pezzi da 90 della scena mondiale.(2012) Induetta con Drake, Kendrick Lamar e 2 Chainz su un campionamento di Quit Hatin’ (Don’t Be Jealous) di Aaliyah. Nel testosputa su ...