Festival di Cannes 2022, seconda serata: Jennifer, Tom e i voti ai look (Di sabato 21 maggio 2022) Secondo giorno di Festival, nuove star sul tappeto rosso: Connelly e Cruise portano alla Croisette il film Top Gun Maverick. E per l'occasione star e starlette tirano fuori gli abiti da gran festa. Il risultato? Nella gallery da sfogliare qui Leggi su vanityfair (Di sabato 21 maggio 2022) Secondo giorno di, nuove star sul tappeto rosso: Connelly e Cruise portano alla Croisette il film Top Gun Maverick. E per l'occasione star e starlette tirano fuori gli abiti da gran festa. Il risultato? Nella gallery da sfogliare qui

Advertising

Agenzia_Ansa : Una attivista francese si è introdotta sul red carpet del film di George Miller al festival di Cannes. Nuda e imbra… - WeCinema : Proprio al Festival di Cannes il suo ultimo 'Mad Max: Fury Road' aveva scatenato grande entusiasmo! Ora, quel foll… - WeCinema : In occasione del 50° anniversario, nella sezione Cinéma de la plage al Festival di Cannes, ci sarà #IlPadrino, il c… - zazoomblog : Festival di Cannes 2022: Julia Roberts vs Anne Hataway. Chi è la reginetta di stile? - #Festival #Cannes #2022:… - toscani65652 : Marion Cotillard, la regina di Cannes (11 presenze consecutive) in un dramma familiare -