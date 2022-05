"Dormo in una camera iperbarica, ecco perché". Gianluca Vacchi, la sconvolgente confessione (Di sabato 21 maggio 2022) "Dormo due ore per notte nella camera iperbarica": Gianluca Vacchi ha fatto questa confessione a radio Deejay. Ospite di Linus e Nicola Savino nel programma radiofonico "Deejay chiama Italia" per presentare il documentario sulla sua vita, l'imprenditore ha spiegato in che modo si prende cura di sé: "Tu ti metti una maschera dove respiri ossigeno puro al 100% e quando esci sei più ossigenato e ci sono grandi benefici per il corpo". Di fronte a tale rivelazione, i conduttori hanno scherzato sulle difficoltà di dormire in uno spazio così ristretto, ma lui ha replicato: "Riesco a dormire tranquillamente nella camera iperbarica perché questo ossigeno riesce a darti una sensazione di ebrezza". Vacchi si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) "due ore per notte nella":ha fatto questaa radio Deejay. Ospite di Linus e Nicola Savino nel programma radiofonico "Deejay chiama Italia" per presentare il documentario sulla sua vita, l'imprenditore ha spiegato in che modo si prende cura di sé: "Tu ti metti una maschera dove respiri ossigeno puro al 100% e quando esci sei più ossigenato e ci sono grandi benefici per il corpo". Di fronte a tale rivelazione, i conduttori hanno scherzato sulle difficoltà di dormire in uno spazio così ristretto, ma lui ha replicato: "Riesco a dormire tranquillamente nellaquesto ossigeno riesce a darti una sensazione di ebrezza".si ...

