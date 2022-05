Ceferin: «Abbiamo pagato per lo Stadium, non si fa un favore a nessuno. Stasera è il nostro stadio» (Di sabato 21 maggio 2022) Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui parla della finale di Champions League femminile, in programma Stasera allo Stadium. “Lo sviluppo del calcio femminile è molto veloce. Abbiamo investito molto nell’educazione e in altre risorse, ma per la Uefa tutti gli aspetti di sviluppo del calcio sono importanti. Il calcio femminile è molto importante. Rispetto a 5 anni fa, oggi è davvero un altro sport”. Gli è stato chiesto se il fatto che si giochi nello stadio di Agnelli gli susciti sentimenti particolari. Questa la sua risposta: “Sentimenti particolari? No, per me no. Abbiamo deciso di far disputare la finale di Champions League a Torino e Abbiamo pagato per lo stadio. Sicuramente non ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 maggio 2022) Il presidente della Uefa, Aleksander, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui parla della finale di Champions League femminile, in programmaallo. “Lo sviluppo del calcio femminile è molto veloce.investito molto nell’educazione e in altre risorse, ma per la Uefa tutti gli aspetti di sviluppo del calcio sono importanti. Il calcio femminile è molto importante. Rispetto a 5 anni fa, oggi è davvero un altro sport”. Gli è stato chiesto se il fatto che si giochi nellodi Agnelli gli susciti sentimenti particolari. Questa la sua risposta: “Sentimenti particolari? No, per me no.deciso di far disputare la finale di Champions League a Torino eper lo. Sicuramente non ...

Advertising

LordGalurd : RT @SkySport: Champions femminile a Torino, Ceferin: 'Nessun favore di Agnelli, abbiamo pagato' #SkySport #CalcioFemminile #ChampionsLeague… - napolista : #Ceferin: «Abbiamo pagato per lo Stadium, non si fa un favore a nessuno. Stasera è il nostro stadio» Stasera la fi… - Gianfranco_juve : Giusto così. La Federazione che vuole far disputare una finale nel nostro Alleanz Stadium deve pagare, che sia Figc… - LucaRuss0 : CEFERIN sulla finale di Champions femminile a Torino: “Abbiamo pagato, stasera è il nostro stadio” - MondoBN : CEFERIN sulla finale di Champions femminile a Torino: “Abbiamo pagato, s -