Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2022 ore 09 | 15

(Di venerdì 20 maggio 2022)DEL 20 MAGGIOORE 9.05 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA TOR BELLA MONACA E ARDEATINA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, POI CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E AURELIA E TRAFIUMICINO E PONTINA. ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO CODE SULLAFIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA RALLENTATA LA CIRCONE SULLA LINEA FL1 ORTEFIUMICINO AEROPORTO PER UN GUASTO TECNICO TRA CIVITA CASTELLANA E ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2022 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #20-05-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2022 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #19-05-2022 - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Appia Pignatelli - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via del Casaletto (Portuense-Monte Verde) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico Tangenziale Est (corso Francia-Villa Ada) -

RomaDailyNews

... movimenti, familiari di vittime di violenza stradale, scenderanno nuovamente in piazza ae in ... 'Non c'è una visione più ampia, così come non sempre ci sono piani per la. L'emergenza è ...DEL 19 MAGGIO 2022 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... AL MOMENTO RESTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA- FIUMICINO FINO ALL'USCITA PER L'AURELIA; SULLA ... Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2022 ore 18:45 - RomaDailyNews