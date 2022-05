Simon The Sorcerer torna con un nuovo capitolo (Di venerdì 20 maggio 2022) A distanza di molti anni dal capitolo originale, Simon the Sorcerer sta tornando con Origins, il quale fungerà da prequel alle avventure del mago, portando il giocatore croologicamente parlando prima degli eventi del precedente capitolo, con un giovane Simon espulso da scuola e costretto con i genitori a traslocare. Simon The Sorcerer Origins: Trailer e primi dettagli Dopo Return to Monkey Island, un altro capolavoro dei punta e clicca sta tornando, con una veste grafica che si sposa alla perfezione con la moda del momento, ossia un cel shading che conferisce al titolo un look cartoonesco, ben lontano dunque dal pixel art dell’epoca. Come anticipato dagli sviluppatori non si tratta di un remake ma di un vero e proprio ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 20 maggio 2022) A distanza di molti anni daloriginale,thestando con Origins, il quale fungerà da prequel alle avventure del mago, portando il giocatore croologicamente parlando prima degli eventi del precedente, con un giovaneespulso da scuola e costretto con i genitori a traslocare.TheOrigins: Trailer e primi dettagli Dopo Return to Monkey Island, un altro capolavoro dei punta e clicca stando, con una veste grafica che si sposa alla perfezione con la moda del momento, ossia un cel shading che conferisce al titolo un look cartoonesco, ben lontano dunque dal pixel art dell’epoca. Come anticipato dagli sviluppatori non si tratta di un remake ma di un vero e proprio ...

