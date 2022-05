Serie A, tutto in 90 minuti: le previsioni dei bookmakers sulla vittoria dello scudetto (Di venerdì 20 maggio 2022) tutto in 90 minuti. La lunga corsa della Serie A più bella e incerta degli ultimi anni iniziata lo scorso 21 agosto, vive il suo epilogo in un weekend dove, in testa e in coda, si decide il futuro delle protagoniste. L’Inter, che ospita la Sampdoria, deve solo vincere e sperare in un passo falso del Milan con il Sassuolo. I nerazzurri, per gli esperti Sisal, vedono i tre punti a bassa quota, 1,12, rispetto al 16 degli ospiti con il pareggio offerto a 9,00. La formazione di Inzaghi ha il miglior attacco della Serie A e la seconda difesa del torneo: l’Over 3,5, a 1,79, è ipotesi concreta così come lo è la Sampdoria che non segna, soluzione offerta a 1,78. Il tecnico nerazzurro è consapevole di essere davanti alla partita più importante della sua carriera e dovrà frenare la sua verve agonistica: l’ammonizione per Inzaghi ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 20 maggio 2022)in 90. La lunga corsa dellaA più bella e incerta degli ultimi anni iniziata lo scorso 21 agosto, vive il suo epilogo in un weekend dove, in testa e in coda, si decide il futuro delle protagoniste. L’Inter, che ospita la Sampdoria, deve solo vincere e sperare in un passo falso del Milan con il Sassuolo. I nerazzurri, per gli esperti Sisal, vedono i tre punti a bassa quota, 1,12, rispetto al 16 degli ospiti con il pareggio offerto a 9,00. La formazione di Inzaghi ha il miglior attacco dellaA e la seconda difesa del torneo: l’Over 3,5, a 1,79, è ipotesi concreta così come lo è la Sampdoria che non segna, soluzione offerta a 1,78. Il tecnico nerazzurro è consapevole di essere davanti alla partita più importante della sua carriera e dovrà frenare la sua verve agonistica: l’ammonizione per Inzaghi ...

