Joshua Jackson e Lauren Ridloff nella serie Starz di Ava Duvernay

(Di venerdì 20 maggio 2022)racconteranno un amore ribelle e problematicanuovarealizzata da avaperannuncia lo sviluppo di unaancora senza titolo prodotta dalla pluripremiata regista e produttrice Avacon. Il progetto ha ottenuto un accordo per la sceneggiatura per tre stagioni (18 episodi) con un via libera ufficiale. Kat Candler scriverà il primo episodio e fungerà da produttore esecutivo e showrunner. Paul Garnes sarà anche produttore esecutivo. Lasegue due poli opposti che si intrecciano in una relazione amorosa che ...

Patitalia : Joshua Jackson (Dawson's Creek) e Lauren Ridloff (Eternals) saranno i protagonisti di una nuova serie Starz.

Il cult degli anni '80 con Michael Douglas e Glenn Close farà il suo ritorno sullo schermo in una veste diversa, e Joshua Jackson è già stato annunciato come parte del suo cast. Joshua Jackson ha lottato per far finire Joey insieme a Pacey e non con Dawson. Joshua Jackson ha lottato affinché Dawson's Creek terminasse con Pacey e Joey insieme: la rivelazione dell'attore.