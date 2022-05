Indagine sui conti del Gesualdo | Cipriano prosciolto | Bavaro a giudizio

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Non luogo a procedere per otto dei nove imputati. E’ quanto emerge dall’suidel Teatro “Carlo” di Avellino. Rinvio asoltanto per Dario, direttore in quei giorni del Massimo cittadino.l’attuale consigliere comunale di Avellino, Luca. “Questo posto ha rappresentato un passaggio importante della mia vita, un pezzo di cuore – scrive– Sei anni fa fui costretto a lasciarlo, dimettendomi dalla carica di Presidente, sepolto dal peso di una tempesta politica condita di bugie e meschine cattiverie. Oggi, dopo sei anni di indagini, viene archiviata la richiesta di processo penale a mio carico. Sono statoda ogni accusa. ...

