Il commovente discorso di Draghi ai giovani sul futuro

Intervento agli studenti della Scuola secondaria inferiore "Dante Alighieri" di Sommacampagna Buongiorno a tutti. Mi hanno veramente commosso le parole di chi ha parlato prima Non c'è molto che io vi possa dire. Una cosa però mi è venuta in mente quando mi hanno presentato quel bellissimo dono, quella bellissima rosa per mia moglie. Una delle domande che erano previste in questa conversazione in classe era "Presidente quale è il suo idolo?". Più che pensare a idoli, spesso penso a qualcuno nella mia vita a cui devo qualcosa per quel che sono diventato, per quello che ero, per tutto. E mi vengono in mente tre gruppi di persone: uno, io devo moltissimo ai miei genitori, non tanto devo dire dal punto di vista materiale, ma dal punto di vista spirituale, psicologico, formativo, l'amore per ...