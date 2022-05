Guerra in Ucraina, vicecomandante del reggimento Azov parla in un videomessaggio: “Siamo dentro Azovstal”. Per i russi si era arreso (Di venerdì 20 maggio 2022) “Nell’85esimo giorno di Guerra (19 maggio). Io e il mio comando Siamo sul territorio dello stabilimento Azovstal. È in corso un’operazione, i cui dettagli non annuncerò. Grazie al mondo, grazie all’Ucraina. Ci vediamo presto”. È il videomessaggio del vicecomandante del reggimento Azov – Sviatoslav ‘Kalina’ Palamar – che secondo i media russi si era arreso lasciando l’acciaieria di Mariupol. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) “Nell’85esimo giorno di(19 maggio). Io e il mio comandosul territorio dello stabilimentostal. È in corso un’operazione, i cui dettagli non annuncerò. Grazie al mondo, grazie all’. Ci vediamo presto”. È ildeldel– Sviatoslav ‘Kalina’ Palamar – che secondo i mediasi eralasciando l’acciaieria di Mariupol. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

