Fedez senza mezzi termini "I medici mi avevano detto che dopo l'operazione mi dovevo aspettare …" (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono trascorsi due mesi da quando Fedez si è operato e adesso sembra aver voluto condividere con tutti i suoi follower le sue attuali condizioni di salute. Attraverso delle Instagram Stories sembra che il rapper abbia raccontato un aneddoto. Ma come sta oggi il marito di Chiara Ferragni? Fedez, la sorpresa a due mesi dall'operazioneCome abbiamo avuto modo di anticipare, sembra proprio che il rapper milanese nelle scorse ore abbia voluto parlare delle sue condizioni di salute, spiegando quelli che sono stati i progressi ottenuti in questi mesi. Effettivamente in queste ultime settimane, sembra che l'artista sui social si sia mostrato in diverse occasioni, sfoggiando una forma fisica davvero perfetta. Si è tanto impegnato con i suoi allenamenti e finalmente ha ripreso anche a mangiare ed è riuscito così a riprendere un pò di peso.

