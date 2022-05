“Uomini e Donne”, polemiche per la scelta di Luca Salatino: il pubblico non ci sta (Di giovedì 19 maggio 2022) Luca Salatino, tronista di “Uomini e Donne“, ha fatto la sua scelta nella puntata registrata ieri pomeriggio negli studi Elios di Roma. Luca ha così concluso il suo lungo percorso nel programma di Maria De Filippi. È arrivato come corteggiatore, è stato la non-scelta di Roberta Ilaria Giusti e alla fine è scelto scelto come tronista. Durante il suo percorso da tronista si è legato principalmente a tre ragazze: Soraia, Lilli e Aurora. Quest’ultima ha deciso di andarsene in una delle recenti registrazioni del programma. La scelta del tronista, dunque, è ricaduta su una tra Lilli e Soraia. (Continua dopo la foto…) “Uomini e Donne”, la scelta di Luca Salatino Ieri ... Leggi su tvzap (Di giovedì 19 maggio 2022), tronista di ““, ha fatto la suanella puntata registrata ieri pomeriggio negli studi Elios di Roma.ha così concluso il suo lungo percorso nel programma di Maria De Filippi. È arrivato come corteggiatore, è stato la non-di Roberta Ilaria Giusti e alla fine è scelto scelto come tronista. Durante il suo percorso da tronista si è legato principalmente a tre ragazze: Soraia, Lilli e Aurora. Quest’ultima ha deciso di andarsene in una delle recenti registrazioni del programma. Ladel tronista, dunque, è ricaduta su una tra Lilli e Soraia. (Continua dopo la foto…) “”, ladiIeri ...

Advertising

pietroraffa : In Italia la quota di donne che hanno lasciato il lavoro dopo la nascita dei figli e delle figlie è 5 volte superio… - chetempochefa : 'Gli uomini possono avere diciotto mogli, trenta famiglie, gli amici del calcetto, quelli del circolo del golf, que… - Agenzia_Ansa : Il Papa proclama 10 nuovi santi, ovazione dei fedeli a San Pietro. I nuovi canonizzati, sei uomini e quattro donne,… - AxlGuidato : RT @truthTusco: Draghi sosseggia un caffè come se fosse a uomini e donne ! - ArmandaGelsomin : RT @stefany5961: Donne non siete un centro riabilitativo degli uomini che sono stati educati male. Non è compito vostro ripararli, cambia… -