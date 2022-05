Traffico Roma del 19-05-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 maggio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità code per un incidente sulla tangenziale in direzione stadio olimpico della Nomentana viale della Moschea altro incidente su Viale Palmiro Togliatti in prossimità dell’ingresso per il tratto Urbano della A24 sulla via Pontina invece sono i lavori in corso in prossimità di Castel di Decima a provocare code nelle due direzioni lavori anche in via Portuense per la realizzazione della corsia preferenziale dei bus in questo caso sono possibili rallentamenti tra Largo La Loggia e via Belluzzo il pomeriggio manifestazione in piazza dei Santi Apostoli dalle 16 alle 18 possibili difficoltà di circolazione in tutta l’area circostante mentre in serata possibili difficoltà nell’area intorno al palazzo dello sport tra le 19 e la mezzanotte Questo per un concerto che avrà inizio alle 21 In ...