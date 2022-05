Marotta non perde tempo: firma immediata, Conte bye bye (Di giovedì 19 maggio 2022) Marotta ha il piano per Skriniar: cifre e durata del rinnovo, ma Conte spinge Skriniar © LaPresseCome riporta 'La Gazzetta dello Sport', le parti si erano date appuntamento a fine stagione e così ... Leggi su calciomercato (Di giovedì 19 maggio 2022)ha il piano per Skriniar: cifre e durata del rinnovo, maspinge Skriniar © LaPresseCome riporta 'La Gazzetta dello Sport', le parti si erano date appuntamento a fine stagione e così ...

Advertising

sportface2016 : +++#Inter, #Perisic gela #Marotta: 'Ha detto che è ottimista per il rinnovo? Con i grandi giocatori non si parla al… - AlfredoPedulla : Dire che #Marotta abbia incontrato l’agente di #Dybala a poche ore da una finale, sarebbe come dire che a Catania n… - VINCENZOGALLI5 : RT @RGarinella: #Perisic #Inter distanti. #Marotta ha fatto un’offerta (4,5 con bonus a 5), ma non rilancerà. Giusto! #Perisic ha quasi 34… - giovann08736462 : @juventusfc La Juventus era Marotta non Agnelli. Vedo tanta gente scrivere che negli ultimi 3 anni sono stati fatti… - IMMichele19 : RT @RGarinella: #Perisic #Inter distanti. #Marotta ha fatto un’offerta (4,5 con bonus a 5), ma non rilancerà. Giusto! #Perisic ha quasi 34… -