L’operazione di Lozano complica la cessione: non avrà molto mercato (Di giovedì 19 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport – Si complica il mercato per Lozano: sarà operato alla spalla. Hirving Lozano è tornato in Messico per un’operazione alla spalla. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 19 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport – Siilper: sarà operato alla spalla. Hirvingè tornato in Messico per un’operazione alla spalla. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

