Guerra Ucraina, colloquio tra i capi stato maggiore Usa-Russia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Il capo di stato maggiore delle forze armate russe, Valery Gerasimov, e il capo dello stato maggiore congiunto Usa, Mark Milley, hanno avuto oggi una conversazione telefonica per parlare di "questioni di reciproco interesse, compresa la situazione in Ucraina". Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Tass, spiegando che conversazione telefonica è stata "su iniziativa della parte americana". La scorsa settimana, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, hanno discusso della situazione in Ucraina durante la loro prima conversazione telefonica dallo scoppio del conflitto.

