Generali: utile netto di 727 milioni per svalutazioni Russia (Di giovedì 19 maggio 2022) Generali nei primi tre mesi ha registrato un utile netto di 727 milioni (da 802 milioni dello stesso periodo 2021) dopo svalutazioni sulla Russia per 136 milioni. Senza tale impatto, il risultato ...

