Crotone | terremoto e paura tra la popolazione | scossa di magnitudo 3 2

Advertising

MARCUSV30493054 : RT @ilmessaggeroit: #terremoto a #crotone: scossa di magnitudo 3.2 - giuseppinavalen : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 2.9 e 3.4 ore 23:01 IT del 19-05-2022, prov/zona Crotone #INGV_31148531 - ilmeteoit : #Terremoto in provincia di #Crotone, in #Calabria, a #Umbriatico. #Magnitudo 3.2. Ecco qui i dettagli - GraziaIppolit : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 2.9 e 3.4 ore 23:01 IT del 19-05-2022, prov/zona Crotone #INGV_31148531 - satrizio1 : RT @ilmessaggeroit: #terremoto a #crotone: scossa di magnitudo 3.2 -

Meteo in Calabria

in provincia di. Una scossa si è verificata nella intorno alle ore 23.01 a 3km ad est di Umbriatico in provincia diin Calabria. Il sisma secondo i dati elaborati da INGV, ...in provincia di . Una scossa si è verificata nella intorno alle ore 23.01 a 3km ad est di Umbriatico in provincia diin Calabria. Il sisma secondo i dati elaborati da INGV, ha avuto magnitudo ML 3.2, ad una profondità di 25km. Nessun danno registrato a cose e/o persone, si sono avute altre deboli scosse in ... Terremoto Costa Ionica Crotonese (Crotone) – Magnitudo (ML) 2.2 Terremoto in provincia di Crotone. Una scossa si è verificata nella intorno alle ore 23.01 a 3km ad est di Umbriatico in provincia di Crotone in Calabria. Il sisma secondo i ...Terremoto in provincia di Crotone. Una scossa si è verificata nella intorno alle ore 23.01 a 3km ad est di Umbriatico in provincia di Crotone in Calabria. Il sisma secondo i ...