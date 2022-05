Cena Spalletti-Giuntoli, Cerchione: “Nessun nesso logico…” (Di giovedì 19 maggio 2022) Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli sono a Cena, la notizia è riferita da Sportitalia, ma secondo Cerchione non c’è un “nesso logico“. Il giornalista e conduttore di 1 Station Radio è intervenuto sulla notizia che sta circolando in queste ore, una Cena, un summit di mercato tra l’allenatore del Napoli ed il direttore sportivo. Una Cena che può essere considerata normale, ma siamo in un periodo di grandi decisioni a Napoli con una rosa ancora tutta da definire e con De Laurentiis che ha messo tutti in vendita. Quindi ogni azione può essere importante. “Per quale motivo due colleghi, che si incontrano tutti i giorni a lavoro, avrebbero bisogno di vedersi una sera a Cena per parlare proprio di lavoro? Tra l’altro in una società dove sappiamo decida ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 19 maggio 2022) Lucianoe Cristianosono a, la notizia è riferita da Sportitalia, ma secondonon c’è un “logico“. Il giornalista e conduttore di 1 Station Radio è intervenuto sulla notizia che sta circolando in queste ore, una, un summit di mercato tra l’allenatore del Napoli ed il direttore sportivo. Unache può essere considerata normale, ma siamo in un periodo di grandi decisioni a Napoli con una rosa ancora tutta da definire e con De Laurentiis che ha messo tutti in vendita. Quindi ogni azione può essere importante. “Per quale motivo due colleghi, che si incontrano tutti i giorni a lavoro, avrebbero bisogno di vedersi una sera aper parlare proprio di lavoro? Tra l’altro in una società dove sappiamo decida ...

Advertising

MCriscitiello : A Napoli è già mercato. Cena Spalletti- Giuntoli live Sportitalia @tvdellosport @manuelparlato - tvdellosport : Il nuovo Napoli prende forma: in questi minuti il ds #Giuntoli e Luciano #Spalletti sono a cena insieme in un risto… - lucacerchione : RT @napolipiucom: Cena Spalletti-Giuntoli, Cerchione: 'Nessun nesso logico...' #giuntoli #napoli #Spalletti #ForzaNapoliSempre https://t.… - napolipiucom : Cena Spalletti-Giuntoli, Cerchione: 'Nessun nesso logico...' #giuntoli #napoli #Spalletti #ForzaNapoliSempre… - MondoNapoli : Napoli, Spalletti e Giuntoli a cena per discutere del mercato - -