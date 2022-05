A Uomini e Donne Luca Salatino ha fatto la sua scelta: le anticipazioni (Di giovedì 19 maggio 2022) Lo abbiamo visto ieri ancora molto indeciso, lo abbiamo visto titubare di fronte all’atteggiamento di una delle due corteggiatrici rimaste nel programma per lui. Ma a quanto pare, dopo qualche giorno da quel momento, per Luca Salatino è arrivato il momento di fare la sua scelta. E’ stata registrata ieri a Roma una nuova puntata di Uomini e Donne, il programma di Maria de Filippi che volte ormai al termine. Mancano meno di dieci giorni ai saluti e il tronista ha fatto la sua scelta. In studio erano rimaste alla “corte” di Luca, due corteggiatrici che hanno iniziato il percorso insieme a lui praticamente sin dall’inizio. Parliamo di Lilli e Soraia. Due corteggiatrici molto diverse tra loro che hanno dimostrato comunque, di tenerci molto a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 19 maggio 2022) Lo abbiamo visto ieri ancora molto indeciso, lo abbiamo visto titubare di fronte all’atteggiamento di una delle due corteggiatrici rimaste nel programma per lui. Ma a quanto pare, dopo qualche giorno da quel momento, perè arrivato il momento di fare la sua. E’ stata registrata ieri a Roma una nuova puntata di, il programma di Maria de Filippi che volte ormai al termine. Mancano meno di dieci giorni ai saluti e il tronista hala sua. In studio erano rimaste alla “corte” di, due corteggiatrici che hanno iniziato il percorso insieme a lui praticamente sin dall’inizio. Parliamo di Lilli e Soraia. Due corteggiatrici molto diverse tra loro che hanno dimostrato comunque, di tenerci molto a ...

