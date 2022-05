Un anno senza Franco Battiato | grazie | Franco

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Unfa moriva. Ha sempre messo parti di sé in ogni testo, segmenti del suo percorso di formazione umana e consapevolezza Foto di Fulvio Ventura, Facebook. Com’è difficile essere leggeri. Il bianco mistico che si poggia sulle foglie degli alberi alle prime luci dell’alba, lo ha chiamato a sé proprio unfa. Lo ha osservato a lungo dalle grandi finestre che affacciano al giardino di quella splendida casa. “Villa Grazia”, da colei che lo ha messo al mondo, che splendido modo di trasformare il dolore della perdita in vita e bellezza eterna. Com’è difficile essere leggeri nel ricordo della sua persona. Ma chissà invece, come sarà leggero, adesso, finalmente libero e ricongiunto ...

Advertising

AlfredoPedulla : Ti chiedono perché hai dato #Barella alla #Roma (chi segue sa che era dell’#Inter dal precedente gennaio) e insulti… - Agenzia_Ansa : Franco Battiato, un anno senza la sua libertà di pensiero. Andare oltre la superficie, la sua eredità artistica ed… - RaiRadio2 : 1 anno senza #FrancoBattiato ? #18Maggio #RaiRadio2 - Cettina55947248 : RT @dariogrecoct: #18maggio Un anno senza il grande #FrancoBattiato ?? - LIDAMUGNAI : RT @GiuliaK82: “Vedi, a me non interessa sentirmi intelligente ascoltando dei cretini che parlano… preferisco semtirmi cretino ascoltando u… -

L'Eintracht viene da otto partite di campionatovittorie, ma ha trionfato nelle ultime tre ...primo allenatore austriaco a vincere un trofeo continentale dopo Ernst Happel nel 1983! In quell'...... tornerà quindi in griglia nel mondiale delle derivate di serie come già accaduto lo scorsoin ... ma gareggiare già questo weekend mi rende davvero entusiasta ", ha detto Marvinnascondere ...70milioni di metri cubi di biometano, capaci di alimentare 200 mila auto per 11 mila km all'anno ciascuna, reperibili letteralmente a Km0, grazie ai soli r ...Che le ragazze e i ragazzi al di sotto dei vent’anni abbiano costruito, senza lunghi anni di paziente lavoro politico preparatorio, il movimento mondiale più significativo sui temi ambientali è una re ...