Traffico Roma del 18-05-2022 ore 13 | 30

(Di mercoledì 18 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo peschiintenso è rallentato sulle strade intorno alla stazione Termini a causa di una manifestazione in corso per la stessa manifestazione effettuato e chiusura aldi Piazza della Repubblica e strade adiacenti con inevitabili difficoltà di transito anche per i mezzi pubblici in via Appia Nuova la polizia locale Ci segnala rallentamenti per un incidente all’altezza di via Fregene sulla via Tiburtina proseguiranno fino alle 18 i lavori di asfaltatura tra Piazza delle Crociate via di Portonaccio inevitabili le ripercussioni altre sono sempre i lavori in corso poi a provocare code sulla via Pontina in avvicinamento al cantiere di Castel di Decima code In entrambe le direzioni a Trastevere invece in Piazza San Cosimato da oggi a venerdì 20 maggio possibili difficoltà di ...