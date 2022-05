Squid Game 2 arriverà su Netflix alla fine del 2023 o all'inizio del 2024 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il creatore della serie Squid Game ha parlato della stagione 2, in arrivo alla fine del 2023 o all'inizio del 2024, anticipando qualche dettaglio. I fan di Squid Game dovranno attendere piuttosto a lungo: la stagione 2 non arriverà infatti sugli schermi prima del 2023 o dell'inizio del 2024. Il creatore Hwang Dong-hyuk ha condiviso con Vanity Fair qualche dettaglio del ritorno della serie che ha stabilito record di visualizzazioni su Netflix. Negli episodi della seconda stagione di Squid Game tornerà Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae, e il creatore ha anticipato: "L'umanità sarà ancora una volta messa ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il creatore della serieha parlato della stagione 2, in arrivodelo all'del, anticipando qualche dettaglio. I fan didovranno attendere piuttosto a lungo: la stagione 2 noninfatti sugli schermi prima delo dell'del. Il creatore Hwang Dong-hyuk ha condiviso con Vanity Fair qualche dettaglio del ritorno della serie che ha stabilito record di visualizzazioni su. Negli episodi della seconda stagione ditornerà Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae, e il creatore ha anticipato: "L'umanità sarà ancora una volta messa ...

Advertising

sc4ramuccia : non ho mai visto squid game - badtasteit : #SquidGame 2 non uscirà prima del 2023 o del 2024 - poor_seagull_it : Foto appena pubblicata @ SQUID GAME - tpwk_annaaa : ragazzx, mi ispira squid game, ho 14 anni va bene per la mia età? - buildhuman_ : Pensando a quando credevo che con Squid Game potesse iniziare la mia kdrama era e invece nada, non troverò mai altr… -