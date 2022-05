Speranza: “Stabilizzazione per gran parte precari usati in pandemia” (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Saranno stabilizzati gran parte dei precari che hanno lavorato durante il periodo emergenziale della pandemia Covid. “Nelle norme dell’ultima legge di Bilancio – spiega il ministro della Salute Roberto Speranza – abbiamo avviato un percorso che consente al Servizio sanitario nazionale di stabilizzare una parte molto significativa del personale, lo consentiamo per i tutti i lavoratori che hanno maturato al 30 giugno 2022 almeno 18 mesi di servizio anche non continuativo di cui 6 mesi durante la fase dell’emergenza pandemica”. “E’ un provvedimento giusto e adeguato – aggiunge – e ci consente di tenere nel Ssn tante risorse umane che sono state al servizio del Paese nella fase più difficile e che oggi possono essere stabilizzate”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Saranno stabilizzatideiche hanno lavorato durante il periodo emergenziale dellaCovid. “Nelle norme dell’ultima legge di Bilancio – spiega il ministro della Salute Roberto– abbiamo avviato un percorso che consente al Servizio sanitario nazionale di stabilizzare unamolto significativa del personale, lo consentiamo per i tutti i lavoratori che hanno maturato al 30 giugno 2022 almeno 18 mesi di servizio anche non continuativo di cui 6 mesi durante la fase dell’emergenza pandemica”. “E’ un provvedimento giusto e adeguato – aggiunge – e ci consente di tenere nel Ssn tante risorse umane che sono state al servizio del Paese nella fase più difficile e che oggi possono essere stabilizzate”. L'articolo proviene da Italia Sera.

