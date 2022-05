Multe agli over 50 non vaccinati: arriva la seconda ondata di sanzioni (Di mercoledì 18 maggio 2022) È in arrivo la seconda tranche di Multe indirizzate agli over 50 non protetti con il vaccino anti Covid. Altre 600 mila Multe che si andranno ad aggiungere alle prime 600 dello scorso aprile. Il totale di sanzioni notificate finora arriva cosa circa 1 milione e 200 milioni. Il ministero della Salute fa sapere che per le prossime settimane sarà previsto l’arrivo di una terza tranche di Multe. Fonti ministeriali riferiscono anche di numerose contestazioni finora arrivare dagli over 50 multati. Nel caso in cui la sanzione sia errata e l’over 50 multato sia in realtà vaccinato, si conteranno 10 giorni di tempo per poter dimostrare la documentazione della vaccinazione avvenuta. A questo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) È in arrivo latranche diindirizzate50 non protetti con il vaccino anti Covid. Altre 600 milache si andranno ad aggiungere alle prime 600 dello scorso aprile. Il totale dinotificate finoracosa circa 1 milione e 200 milioni. Il ministero della Salute fa sapere che per le prossime settimane sarà previsto l’arrivo di una terza tranche di. Fonti ministeriali riferiscono anche di numerose contestazioni finorare d50 multati. Nel caso in cui la sanzione sia errata e l’50 multato sia in realtà vaccinato, si conteranno 10 giorni di tempo per poter dimostrare la documentazione della vaccinazione avvenuta. A questo ...

