L' Aquila | auto piomba sul cortile dell' asilo | cinque bambini travolti | uno è gravissimo

Advertising

Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? #Abruzzo: Un’automobile si è sfrenata ed è piombata nel cortile dell’#asilo “I° Maggio” a #Pile, frazione alle porte de… - SouzaEluam : RT @repubblica: Auto finisce nel giardino di un asilo all'Aquila: quattro bambini feriti, uno e' grave - repubblica : Auto finisce nel giardino di un asilo all'Aquila: quattro bambini feriti, uno e' grave - MediasetTgcom24 : Auto finisce in un giardino di un asilo, 4 bimbi feriti a L'Aquila #L'AQUILA - DanieleDann1 : ?? #Abruzzo: Un’automobile si è sfrenata ed è piombata nel cortile dell’#asilo “I° Maggio” a #Pile, frazione alle po… -

ilmessaggero.it

L'- Gravissimo incidente, intorno alle 14.40, all'uscita della scuola dell'infanzia di via Pile Alto, all'. Per cause ancora in corso di accertamento, un'si è sfrenata al termine di una discesa dove c'è un piccolo giardino e ha investito, secondo le prima informazioni, 5 bambini dai 3 ai 5 anni.I militari, con il supporto del cane antidroga,, hanno effettuato una perquisizione del mezzo trovando la cocaina purissima, in parte nascosta nel vano portaoggetti dell', l'altra, ... L'Aquila, auto piomba sul cortile dell'asilo: cinque bambini travolti, uno è grave L'AQUILA - Drammatico incidente all'asilo I maggio, in zona Pile, all'Aquila. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 15 il freno di un'auto parcheggiata si sarebbe tolto e la vettura sarebbe ...L'incidente è avvenuto alla scuola dell'infanzia 1 Maggio all'Aquila. L'auto era parcheggiata in una strada in discesa quando, per motivi ancora da accertare, si è messa in marcia. Sul posto sono ...