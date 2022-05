Fortnite 20 40 | Tutte le novità di fine Stagione 2

(Di mercoledì 18 maggio 2022)si aggiorna l’ultima volta nella2 del Capitolo 3 con la patch 20.40, la quale porta sia in Battaglia Reale che Creativa alcune interessanti e crucialiper l’evento di, a seguire tutti i dettagli ufficiali. Battaglia reale Come riportato sul sito ufficiale: Il ViceVerso sarà anche scomparso, ma le armi ViceVerso sono tornate tra noi! Nella Settimana duello ViceVerso, che avrà luogo da adesso fino al 24 maggio 2022 alle 14:59 ora italiana, il fucile ViceVerso e la mitragliatrice ViceVerso sono tornati alla luce. Queste armi, che hanno già visto battaglie che determinano il destino dell’isola, si possono trovare nei forzieri e sul terreno. Come si fa a potenziare le armi ViceVerso senza parti di Mostri del Cubo? Basta portarle a una postazione di ...

Stando al countdown apparso in mancano circa 17 giorni per concludere al meglio la stagione attuale, completare le sfide e ottenere le varie ricompense disponibili all'interno dei vari ... E' disponibile da oggi la patch 20.40, ultimo aggiornamento della Stagione 2 per il Capitolo 3 di Fortnite, a seguire vi riporto tutte le novità ...