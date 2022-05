Finlandia e Svezia dicono addio alla neutralità (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’invasione russa dell’Ucraina ha spinto i due paesi baltici ad abbandonare la storica neutralità. Gli eserciti di Finlandia e Svezia sono efficienti, ma in caso di conflitto con la Russia avrebbero bisogno del deterrente nucleare della Nato. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’invasione russa dell’Ucraina ha spinto i due paesi baltici ad abbandonare la storica. Gli eserciti disono efficienti, ma in caso di conflitto con la Russia avrebbero bisogno del deterrente nucleare della Nato. Leggi

Advertising

TgLa7 : #Nato, #Erdogan: 'Non posso dire sì a #Svezia e #Finlandia - Agenzia_Ansa : FLASH | La Finlandia e la Svezia hanno presentato le rispettive domande di adesione alla Nato #ANSA - gparagone : Se si agevola l’ingresso di #Svezia e #Finlandia nella #NATO, la fine del conflitto la vediamo col binocolo.… - derbatt61 : RT @Ste_Mazzu: 'L'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato rende la pace più vicina' dichiara Enrico Letta, che è un po' come dire che se… - ghostlucius : RT @riotta: Lavrov, come Putin, abbozza su Finlandia e Svezia nella @NATO . I Putinverseher nostrani continuano a strillare. Ragazzi contro… -