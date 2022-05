“Cretino” | “Mitomane” | lo scontro senza esclusione di colpi tra Orsini e Ruggieri a Cartabianca | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Dibattito acceso atra il deputato di Forza Italia Andreae il sociologo e professore della Luiss Alessandro, che si scambiano offese e insulti personalimandare avanti le argomentazioni sulla guerra in Ucraina come dovrebbe accadere durante una trasmissione di approfondimento. “La situazione è molto complessa – esordisceparlando del conflitto – non ci sono soluzioni facili, e da chi è contrario all’invio di armi non ho sentito una via concreta. È una decisione complessa, va benissimo, però quando uno critica una decisione votata all’unanimità dal Parlamento deve offrire un’alternativa”. Il riferimento è alle critiche dial voto sugli aiuti militari a Kyiv. Furibonda rissa a, volano stracci tra Ruggeri FI ...