Calcio: Figc, mercato trasferimenti al via 1 luglio fino al 1 settembre (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio ha votato all'unanimità i termini di tesseramento per la prossima stagione agonistica, stabilendo le date della campagna trasferimenti da venerdì 1 luglio a giovedì 1 settembre 2022 per la sessione estiva e da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 per la sessione invernale. Per quanto riguarda la Serie A femminile per la stagione sportiva 2022/23 il Consiglio ha votato all'unanimità i termini di tesseramento per la prossima stagione agonistica, stabilendo le date della campagna trasferimenti da venerdì 1° luglio a mercoledì 7 settembre 2022 per la sessione estiva e da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 per la sessione invernale. Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio ha votato all'unanimità i termini di tesseramento per la prossima stagione agonistica, stabilendo le date della campagnada venerdì 1a giovedì 12022 per la sessione estiva e da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 per la sessione invernale. Per quanto riguarda la Serie A femminile per la stagione sportiva 2022/23 il Consiglio ha votato all'unanimità i termini di tesseramento per la prossima stagione agonistica, stabilendo le date della campagnada venerdì 1°a mercoledì 72022 per la sessione estiva e da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 per la sessione invernale.

