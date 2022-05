Vaiolo delle scimmie, altri quattro casi in Uk. Gli esperti: “Non è un’altra pandemia, ma mortalità nell’1% dei contagi” (Di martedì 17 maggio 2022) In Gran Bretagna sono emersi oggi altri quattro casi di Vaiolo delle scimmie che portano il totale a sette contagiati dall’inizio del mese. Secondo l’agenzia sanitaria del paese, la UK Health Agency, i casi non sembrano connessi ai tre casi precedentemente scoperti tra il 14 ed il 7 maggio quando a far scattare l’allarme è stato il contagio di un britannico durante un soggiorno in Nigeria. I medici britannici però tranquillizzano: “Non è un’altra pandemia come il Covid-19”. Gli ultimi contagi sarebbero avvenuti nella capitale britannica e per due dei nuovi quattro casi sono stati individuati contatti comuni. “Il Vaiolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) In Gran Bretagna sono emersi oggidiche portano il totale a setteati dall’inizio del mese. Secondo l’agenzia sanitaria del paese, la UK Health Agency, inon sembrano connessi ai treprecedentemente scoperti tra il 14 ed il 7 maggio quando a far scattare l’allarme è stato ilo di un britannico durante un soggiorno in Nigeria. I medici britannici però tranquillizzano: “Non ècome il Covid-19”. Gli ultimisarebbero avvenuti nella capitale britannica e per due dei nuovisono stati individuati contatti comuni. “Il...

