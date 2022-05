Torna il Fascination of Plants Day (Di martedì 17 maggio 2022) – Domani 18 maggio si celebrerà la sesta edizione della Giornata Internazionale del Fascination of Plants Day (Fopd) 2022, che nasce sotto l’egida dell’European Plant Science Organization (EPSO), una manifestazione che coinvolge scienziati e istituti di ricerca di tutto il mondo impegnati nello studio delle piante. L’obiettivo di questa ricorrenza è quello di far affascinare dalle piante, e da tutto il mondo vegetale, il maggior numero possibile di persone, in tutto il mondo, e sollecitare interesse e entusiasmo per la scienza delle piante, per l’agricoltura e per la produzione sostenibile di alimenti nutrienti, nonché per l’orticoltura, la silvicoltura e la produzione di piante ed anche per quei prodotti non alimentari ma che derivano dalle piante, come la carta, il legname, i prodotti chimici, energetici e farmaceutici. Fino al 22 maggio, a ... Leggi su romadailynews (Di martedì 17 maggio 2022) – Domani 18 maggio si celebrerà la sesta edizione della Giornata Internazionale delofDay (Fopd) 2022, che nasce sotto l’egida dell’European Plant Science Organization (EPSO), una manifestazione che coinvolge scienziati e istituti di ricerca di tutto il mondo impegnati nello studio delle piante. L’obiettivo di questa ricorrenza è quello di far affascinare dalle piante, e da tutto il mondo vegetale, il maggior numero possibile di persone, in tutto il mondo, e sollecitare interesse e entusiasmo per la scienza delle piante, per l’agricoltura e per la produzione sostenibile di alimenti nutrienti, nonché per l’orticoltura, la silvicoltura e la produzione di piante ed anche per quei prodotti non alimentari ma che derivano dalle piante, come la carta, il legname, i prodotti chimici, energetici e farmaceutici. Fino al 22 maggio, a ...

