Terza dose anche ai bambini: via libera dell'Fda negli Usa (Di martedì 17 maggio 2022) La FDA ha autorizzato la Terza dose del vaccino Pfizer-BioNTech per i bambini dai 5 agli 11 anni: si tratta dell'ultima di una serie di azioni per rafforzare la protezione contro la diffusione del Covid, che negli Stati Uniti ha provocato quasi un milione di morti. «Sebbene il Covid-19 sia generalmente meno grave nei bambini rispetto agli adulti, l'ondata della variante Omicron ha colpito un maggior numero di bambini, anche ricoverati», ha dichiarato in un comunicato il commissario della FDA Robert M. Califf. Secondo l'istituzione di regolazione dei farmaci, «alcuni di questi bambini potrebbero subire effetti a lungo termine, anche se al momento dell'infezione non ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) La FDA ha autorizzato ladel vaccino Pfizer-BioNTech per idai 5 agli 11 anni: si tratta'ultima di una serie di azioni per rafforzare la protezione contro la diffusione del Covid, cheStati Uniti ha provocato quasi un milione di morti. «Sebbene il Covid-19 sia generalmente meno grave neirispetto agli adulti, l'ondataa variante Omicron ha colpito un maggior numero diricoverati», ha dichiarato in un comunicato il commissarioa FDA Robert M. Califf. Secondo l'istituzione di regolazione dei farmaci, «alcuni di questipotrebbero subire effetti a lungo termine,se al momento'infezione non ...

Advertising

HuffPostItalia : Locatelli: 'Troppi italiani senza terza dose, i medici li convincano' - AlexBazzaro : “La terza dose durerà 5/10 anni”?? - AlexBazzaro : @Adnkronos Ma la terza dose non doveva durare 5/10 anni? ?? - Mara1781 : RT @FmMosca_2: Negli USA è stata autorizzata la terza dose #mRNA per i bambini dai 5 anni in su. Amici, temo e credo che stiano cercando la… - tempoweb : Terza dose di #vaccino anche ai #bambini fino agli 11 anni: via libera dell’#Fda negli #Usa #covid19 #17maggio… -