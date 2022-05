Salta l'accordo in Ue sul petrolio (Di martedì 17 maggio 2022) "Sfortunatamente non siamo riusciti a raggiungere un accordo sull'embargo al petrolio russo". In serata e' l'Alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell a suonare le campane a morto. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) "Sfortunatamente non siamo riusciti a raggiungere unsull'embargo alrusso". In serata e' l'Alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell a suonare le campane a morto. L'...

Advertising

CatelliRossella : Salta l'accordo in Ue sul petrolio, l'Ucraina delusa - Mondo - ANSA - beacastellari : Salta l'accordo in Ue sul petrolio, l'Ucraina delusa - Mondo - ANSA - MaxLandra : Salta l'accordo in #Ue sul #petrolio, l'#Ucraina delusa - BENE COSÌ - pippokid : Salta l'accordo in Ue sul petrolio, l'Ucraina delusa - Mondo - ANSA - MikeAnblips : @confundustria ... E visto che in molti si sono persi il link alla puntata di RaiPlay, mi sono permesso di fornire… -