Perché l'Italia è più evoluta delle Filippine (Di martedì 17 maggio 2022) Strana nazione, le Filippine. Non solo eleggono separatamente il presidente e il vicepresidente – e fin qui niente di che. Non solo hanno scelto come presidente il figlio del precedente dittatore ma come vicepresidente la figlia del presidente uscente, mentre la vicepresidente uscente si è candidata come presidente e ha perso – è un garbuglio ma, rileggendo due o tre volte, ci si arriva. Adesso nelle Filippine si discute animatamente sul titolo di studio di Bongbong Marcos; il presidente eletto sostiene di aver studiato a Oxford, gli oppositori ribattono che non è vero. L’università di Oxford spiega che la verità si colloca da qualche parte nel mezzo: Marcos juinior si è iscritto a Oxford senza però completare gli studi universitari, salvo ottenere qualche anno dopo uno speciale diploma in scienze sociali. E giù tutto un dibattito per stabilire se ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 17 maggio 2022) Strana nazione, le. Non solo eleggono separatamente il presidente e il vicepresidente – e fin qui niente di che. Non solo hanno scelto come presidente il figlio del precedente dittatore ma come vicepresidente la figlia del presidente uscente, mentre la vicepresidente uscente si è candidata come presidente e ha perso – è un garbuglio ma, rileggendo due o tre volte, ci si arriva. Adesso nellesi discute animatamente sul titolo di studio di Bongbong Marcos; il presidente eletto sostiene di aver studiato a Oxford, gli oppositori ribattono che non è vero. L’università di Oxford spiega che la verità si colloca da qualche parte nel mezzo: Marcos juinior si è iscritto a Oxford senza però completare gli studi universitari, salvo ottenere qualche anno dopo uno speciale diploma in scienze sociali. E giù tutto un dibattito per stabilire se ...

Advertising

GuidoDeMartini : ??MASCHERINE: SPERANZA NON VUOLE MOLLARE L’OSSO?? ???? L’Italia col suo grande ministro della salute, fa di tutto per r… - fattoquotidiano : Berlusconi: “Anche l’Italia è in guerra perché invia armi all’Ucraina. Avremo forti ritorni delle sanzioni sulla no… - giorgio_gori : SÌ al #referendum sulla #custodiacautelare perché troppe persone sono detenute in Italia senza una condanna definit… - LeilaTopino : RT @Iperborea_: Italia chiaramente superiore perché quando ai nostri hanno detto che si fossero drogati in diretta, cercando di inficiare l… - MatteoAndreoni : @CristianaTosca Delusione fortissima. Molto più della finale persa ai rigori nel 94 o della Corea nel 2002, perché… -