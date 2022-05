"Non è stata liberata". Il generale svela i sospetti sul "trionfo ucraino": cosa sta succedendo davvero sul campo (Di martedì 17 maggio 2022) "Ci viene detto che le forze russe sono state respinte a Kharkiv e la città è “liberata”. Non era mai stata occupata dai russi, bombardata sì ma occupata no": il generale Fabio Mini parla di quello che starebbe realmente accadendo sul campo in Ucraina. In un articolo scritto per il Fatto Quotidiano, in particolare, ha sostenuto come Kharkiv non sia mai stata né occupata né liberata dalle forze russe, come invece viene detto adesso. Lo stesso sarebbe successo, a suo dire, a Kiev: "I carri russi se ne sono andati a fare altro e le forze ucraine in città sono rimaste esattamente dov'erano e quelle di fuori città si sono spostate dov'erano i russi". Diversa invece la situazione a Sud: "La parte meridionale dell'Ucraina è sotto controllo russo, che tuttavia non sembra volersi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) "Ci viene detto che le forze russe sono state respinte a Kharkiv e la città è “”. Non era maioccupata dai russi, bombardata sì ma occupata no": ilFabio Mini parla di quello che starebbe realmente accadendo sulin Ucraina. In un articolo scritto per il Fatto Quotidiano, in particolare, ha sostenuto come Kharkiv non sia mainé occupata nédalle forze russe, come invece viene detto adesso. Lo stesso sarebbe successo, a suo dire, a Kiev: "I carri russi se ne sono andati a fare altro e le forze ucraine in città sono rimaste esattamente dov'erano e quelle di fuori città si sono spostate dov'erano i russi". Diversa invece la situazione a Sud: "La parte meridionale dell'Ucraina è sotto controllo russo, che tuttavia non sembra volersi ...

