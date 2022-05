Milano | da Cecchetti e Sardone solidarietà a presidente Comunità ebraica

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 maggio 2022), 17 mag. (Adnkronos) - "e vicinanza mia, e di tutta la Lega, aldellamilanese, Walter Meghnagi, per la lettera con proiettile indirizzata al suo domicilio milanese. Stiamo assistendo ad una deriva inquietante ae in Lombardia, con minacce al governatore Attilio Fontana e al sindaco Giuseppe Sala, con le contestazioni alla Brigatail 25 aprile a, con le sedi della Lega in Lombardia da mesi sotto attacco costante, continuamente vandalizzate". E' quanto afferma Fabrizio, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. Con lui anche le parole didi Silvia ...