La Commissione Ue “chiarisce i chiarimenti” sull’acquisto di gas russo: “Il conto in rubli viola le sanzioni”. Prezzi in rialzo (Di martedì 17 maggio 2022) Accelera al rialzo il prezzo del gas europeo dopo che la Commissione Ue ha chiarito che l’apertura di un conto in rubli per il pagamento del metano russo violerebbe le sanzioni contro Mosca, facendo scattare una procedura d’infrazione contro gli Stati membri. I future ad Amsterdam, mercato di riferimento per gli scambi europei, dopo un avvio in calo, hanno ripreso a salire e avanzano ora del 4,4% a 96,9 euro al megawattora. Ieri la Commissione aveva diffuso indicazioni che lasciavano supporre l’opposto provocando un calo dei Prezzi del combustibile. “L’apertura di un conto in rubli va oltre le indicazioni che abbiamo dato agli Stati membri”, ha precisato un portavoce della Commissione Ue. Per quanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Accelera alil prezzo del gas europeo dopo che laUe ha chiarito che l’apertura di uninper il pagamento del metanoviolerebbe lecontro Mosca, facendo scattare una procedura d’infrazione contro gli Stati membri. I future ad Amsterdam, mercato di riferimento per gli scambi europei, dopo un avvio in calo, hanno ripreso a salire e avanzano ora del 4,4% a 96,9 euro al megawattora. Ieri laaveva diffuso indicazioni che lasciavano supporre l’opposto provocando un calo deidel combustibile. “L’apertura di uninva oltre le indicazioni che abbiamo dato agli Stati membri”, ha precisato un portavoce dellaUe. Per quanto ...

