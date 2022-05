Iga Swiatek non perde più (Di martedì 17 maggio 2022) Chi è la tennista polacca numero 1 al mondo, che ha vinto le ultime 28 partite giocate e sembra non avere rivali nel circuito Leggi su ilpost (Di martedì 17 maggio 2022) Chi è la tennista polacca numero 1 al mondo, che ha vinto le ultime 28 partite giocate e sembra non avere rivali nel circuito

Advertising

WTA : Mamma mia!! ?? @iga_swiatek | #IBI22 - ilpost : Iga Swiatek non perde più - Je_Scotti : RT @RussiaNewsDir: Internazionali BNL d’Italia: trionfano le russe Pavlyuchenkova e Kudermetova - Daniell61937866 : @SwiatekOOC @iga_swiatek Ahh… still no tiramisu ?? - SiMa0Wi : @WTA @iga_swiatek @Ons_Jabeur @Simona_Halep @Bandreescu_ Emma? -