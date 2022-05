Fast and Furious 10, le riprese di ‘Fast X’ si spostano a Torino (Di martedì 17 maggio 2022) A partire da martedì 24 maggio, le strade e il centro di Torino faranno da sfondo alle riprese di Fast X, decimo capitolo della saga Fast and Furious. Il franchise della Universal Pictures ha incassato oltre 6 miliardi di dollari in tutto il mondo. Fast X vanta nel proprio cast: Vin Diesel; Michelle Rodriguez; Jordana Brewster; Tyrese Gibson; Chris “Ludacris” Bridges; Sung Kang; Nathalie Emmanuel; Charlize Theron; John Cena; Jason Momoa e Brie Larson che attualmente stanno girando a Londra. Il decimo capitolo di Fast and Furious è prodotto da Universal Pictures, con Wildside – Società del Gruppo Fremantle – responsabile della produzione esecutiva per l’Italia. Il lungometraggio si avvale inoltre del sostegno di Film Commission Torino ... Leggi su velvetmag (Di martedì 17 maggio 2022) A partire da martedì 24 maggio, le strade e il centro difaranno da sfondo allediX, decimo capitolo della sagaand. Il franchise della Universal Pictures ha incassato oltre 6 miliardi di dollari in tutto il mondo.X vanta nel proprio cast: Vin Diesel; Michelle Rodriguez; Jordana Brewster; Tyrese Gibson; Chris “Ludacris” Bridges; Sung Kang; Nathalie Emmanuel; Charlize Theron; John Cena; Jason Momoa e Brie Larson che attualmente stanno girando a Londra. Il decimo capitolo diandè prodotto da Universal Pictures, con Wildside – Società del Gruppo Fremantle – responsabile della produzione esecutiva per l’Italia. Il lungometraggio si avvale inoltre del sostegno di Film Commission...

