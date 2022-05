F1 | Wolff | “La partita è lunga | siamo solo al primo quarto”

Leggi su sportface

(Di martedì 17 maggio 2022) “al, gran parte dellaè ancora da giocare”. Con un paragone ispirato al mondo altrettanto competitivo della Nba, il team principal della Mercedes, Toto, confida nella possibilità della scuderia di cominciare a tornare in gioco già dalla prossima gara, domenica 22 maggio a Barcellona, nonostante un inizio di stagione deludente. Di seguito la nota sul sito ufficiale del team: “A Barcellona contiamo di trasformare in miglioramenti concreti l’enorme lavoro portato avanti in fabbrica grazie ai dati raccolti a Miami. Avendo corso lì nei test invernali, anche se con una macchina che si è evoluta molto da allora, potremo correlare i dati della vettura attuale e speriamo così di fare un altro passo avanti. La pista del Montmelò non permette molti sorpassi ...